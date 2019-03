Auf Einladung des Colloquium Historicum Wirsbergense (CHW) und der VHS Himmelkron spricht der Grabungsleiter Hans Losert von der Universität Bamberg über die archäologischen Ausgrabungen am Rauhen Kulm. Der Vortrag findet am Donnerstag um 19.30 Uhr im "Fichtelgebirgshof" in Himmelkron, statt. Der Eintritt ist frei. Der Rauhe Kulm, ein Basalkegel in der Oberpfalz, wurde 2013 zum schönsten Naturdenkmal Deutschlands gewählt. Seit einigen Jahren liegt er auch im Zentrum der archäologischen Ausgrabungen in Bayern. Es waren insbesondere Kelten, Slawen und Franken, die ihre Spuren hinterlassen haben und uns dadurch von ihrem Leben berichten. red