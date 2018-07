Ausgleichsflächen in Weilersbach vorstellen

Die Bevölkerung ist zur Sitzung des Gemeinderates Weilersbach für Dienstag, 3. Juli, um 20 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Themen sind unter anderem die Verbesserung der Breitbandversorgung, die Entscheidung über die Bereitstellung und die Lage der Ausgleichsflächen für die Aufstellung des Bebauungsplanes "Kirchenstraße" in Weilersbach und die Vorstellung des Entwurfes zur Neugestaltung des Kriegerdenkmales in Weilersbach. red