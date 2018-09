Ausgezeichneter Dokumentarfilm

Die Krise ist überall: die Klimakrise mit dem ungewöhnlich trockenen und heißen Sommer, die ökologische Krise mit dem fortschreitenden Verlust der Artenvielfalt, die gesellschaftliche Krise mit zunehmenden Migrationsbewegungen. Dabei ist die Welt eigentlich schon voller Lösungen! Am Freitag, 14. September, um 18 Uhr zeigen die Energie- und Klima-Allianz Forchheim und die Katholischen Erwachsenenbildung Forchheim in Kooperation mit dem Kino-Center Forchheim den Film "Tomorrow". Mit dem "César" als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet, avancierte der Film in diesem Jahr in Frankreich, Belgien und der Schweiz zum Publikumsliebling und inspirierte bisher mehr als eine Million Zuschauer. Für ihren mitreißenden Dokumentarfilm reisten die Macher in zehn Länder. Wie bei einem Puzzle wird bald klar, dass erst die Summe der Lösungsansätze das Bild einer anderen Zukunft zeichnet. "Tomorrow" beweist, dass aus einem Traum die Realität von morgen werden kann, sobald Menschen aktiv werden. Nach dem Film laden die Veranstalter zur Diskussion im Foyer des Kinos ein. red