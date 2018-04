Ausgezeichnete Schützen

Drei Mitglieder der königlich privilegierten Scharfschützengesellschaft wurden kürzlich für ihre Leistungen ausgezeichnet. In sportlicher Hinsicht tat sich besonders Roman Kunzelmann hervor.

Nachdem er bereits sehr erfolgreich bei den Bezirksmeisterschaften und der bayerischen Meisterschaft war, erkämpfte er sich bei der deutschen Meisterschaft im Schießen mit der Langwaffe auf eine Distanz von 50 Metern den Vizemeistertitel, wofür ihn die Stadt mit der Sportmedaille auszeichnete, die ihm die 2. Bürgermeisterin Sabine Rießner und der 3. Bürgermeister und Sportreferent Winfried Weinbeer überreichten.

Außerdem wurde Markus Brandmeier für seine langjährigen Verdienste als Fahnenjunker vom bayerischen Sportschützenbund mit dem Fahnenehrenzeichen in Gold ausgezeichnet und Edwin Mahler für seine langjährige Tätigkeit als 2. Hauswart mit dem durch Andreas Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha gestifteten Protektorabzeichen in Silber des deutschen Schützenbundes belohnt. Der Schützenmeister Erwin Kalb beglückwünschte die drei Schützen zu ihren Auszeichnungen. thi