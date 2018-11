Ausgezeichnete Schnitzeljagd

Die Schüler und Schülerinnen der 6. Klasse der Von-Lerchenfeld-Schule in Bamberg haben allen Grund zur Freude. Beim Medienfestival in den Technischen Sammlungen Dresden wurden sie für ihren Animationsfilm Schnitzeljagd mit dem Deutschen Multimediapreis mb21 ausgezeichnet. Sie erhielten den Sonderpreis Animation in der Altersgruppe der 11-15-Jährigen. Der Preis umfasst ein Cinema 4D-Paket der Firma Maxon, das weitere Filmproduktionen möglich machen soll, wie die Veranstalter mitteilen.

Schnitzeljagd erzählt die Geschichte eines unheimlichen Restaurants, in dem sogar das Schnitzel zum Leben erwacht, den Gast bedroht und ihn schließlich durch die ganze Stadt jagt. "Mit dem Preis werden die Schüler für ihren Humor, ihre Detailverliebtheit, die gelungene multimediale Umsetzung und ihre schauspielerische Leistung gewürdigt."Schnitzeljagd gehört zu den 20 Wettbewerbsbeiträgen, die aus über 200 Einreichungen für einen Platz beim Deutschen Multimediapreis vorgeschlagen wurden.

Der Wettbewerb wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Landeshauptstadt Dresden sowie weiteren Partnern gefördert. Veranstalter sind das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) sowie das Medienkulturzentrum Dresden. red