Ausgezeichnete Künstlerin in Hollfeld

Im Ideenhaus in der Eiergasse in Hollfeld stellt im Rahmen der Quartalsausstellung bis zum 3. Juni Alexandra Vassilikian aus. Andrea Vassilikian ist eine internationale Künstlerin. Sie ist in Bukarest geboren und hat nach verschiedenen Ausstellungen und Preisen ihre Werke in Schwabmünchen, Ebersberg, Reykjavik, Augsburg, Paris gezeigt und wurde dabei auch mit namhaften Preisen ausgezeichnet.



Gewinnerin

Seit dem Jahr 1985 lebt die Künstlerin in Parin und unterhält in Klimmach ein zweites Atelier. Alexandra Vassilikian ist die Gewinnerin einer Quartalsausstellung.

Die Ausstellung im Ideenhaus in der Eiergasse ist an den Sonn- und Feiertagen von 14 Uhr bis 16 Uhr oder nach Vereinbarung , geöffnet. gel