Ausgewichen und Schild überfahren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, gegen 15.45 Uhr, im Bereich der B 286/Seehofstraße. Es entstand dabei ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Wie die Polizei berichtete, war ein Autofahrer auf der B 286 in Richtung Albertshausen unterwegs, als auf Höhe der Seehofstraße ein Pkw nach links in die Bundesstraße einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste Ersterer mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen und überfuhr ein Verkehrszeichen und kam kurz darauf zum Stehen. Zur Schadensregulierung wurden die Personalien ausgetauscht. pol