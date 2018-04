Ausgewichen und gegen Mauer gestoßen

Am Dienstag, gegen 7.20 Uhr, befand sich eine 19-jährige Citroën-Fahrerin auf der Straße Am Weiher in Schwärzelbach, als ihr in der Linkskurve ein schwarzer Pkw auf ihrer Straßenseite entgegenkam. Der schwarze Pkw war wegen einem geparkten Fahrzeug auf die Gegenseite ausgewichen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Citroën-Fahrerin nach rechts ausweichen und stieß dabei gegen eine Sandsteinmauer. Dabei wurden der Stoßfänger, die Felge und der Reifen rechts beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 750 Euro. Hinweise zu dem schwarzen Pkw bitte an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol