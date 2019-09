Ausgewichen: Krad landet im Graben

Auch Motorradfahrer sind gegen Rehe nicht gefeit, allerdings ging eine "Begegnung" am späten Freitagabend noch relativ glimpflich aus. Da war auf der Kreisstraße zwischen dem Pilster und Mitgenfeld eine 17-Jährige mit einem Leichtkraftrad unterwegs. Sie wich einem plötzlich auftauchenden Reh aus und kam dabei von der Fahrbahn ab. Die junge Frau landete mit ihrem Gefährt im Straßengraben und blieb glücklicherweise unverletzt, schreibt die Polizei. An ihrem Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Reh verschwand indessen unverletzt in der Flur. pol