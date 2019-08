Von seinem Leiden erlöst werden musste ein ausgewachsener Keiler, als er am Samstag, kurz vor 23 Uhr, etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt in einen Skoda gerannt war. Der Jagdpächter übernahm diese Aufgabe. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 2500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei-Inspektion Bad Kissingen. Ein Seat, der hinter dem Skoda fuhr, wurde durch herumfliegende Teile des Skoda leicht beschädigt. pol