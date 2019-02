Ausgeparkt und angeeckt

Rückwärts aus einer Parklücke heraus rangierte am Donnerstagabend der Fahrer eines BMW auf dem Edeka-Parkplatz in Bad Brückenau. Dabei erwischte sein Fahrzeug einen daneben stehenden Audi leicht an der Seite. Es entstanden leichte Dellen und Kratzer an beiden Fahrzeugen. Ehrlicherweise meldete er sein Missgeschick sofort. Auf das übliche Verwarnungsgeld wurde daher verzichtet, schreibt die Polizei Bad Brückenau. pol