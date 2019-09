Rund 6000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in der Quellengasse in Marktzeuln ereignete. Eine 23-Jährige parkte mit ihrem Kia rückwärts aus und blieb dabei mit ihrem Fahrzeugheck an der Seitentür eines geparkten BMW hängen. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. pol