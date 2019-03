Ausgelassen im Pyjama

Stimmung war angesagt beim Fasching des Frauenkreises. Sketche, lustige Einlagen und Spiele bestimmten das Geschehen im Gemeinschaftsraum. "Pyjamaparty" war das Motto und etliche Frauen hatten sich dazu Tolles einfallen lassen. Kräftig strapaziert wurden auch die Lachmuskeln. Da solch eine Veranstaltung den Appetit anregt, hatte jede Besucherin etwas mitgebracht und so war schnell eine leckeres Buffet entstanden. Für Getränke war in abwechslungsreicher Form gesorgt, so dass es sich alle gut gehen lassen konnten. che