Die Theatergruppe des TSV Goßmannsdorf hat sich für die Theatersaison 2019 die Kriminalkomödie "Die ausgebuffte Rentner-WG" ausgesucht. Es sind mehrere Vorstellungen im Sportheim geplant, teilte der Verein mit.

Die Generalprobe ist am Donnerstag, 3. Januar, um 14 Uhr; die Premiere am Freitag, 4. Januar, um 19 Uhr; weitere Vorstellungen sind am Samstag, 5. Januar, um 19 Uhr; Sonntag, 6. Januar, um 17 Uhr; am Donnerstag, 10. Januar, sowie am Freitag, 11. Januar, und am Samstag, 12. Januar, jeweils um 19 Uhr; am Sonntag, 13. Januar, um 17 Uhr; am Freitag, 18. Januar, und am Samstag, 19. Januar, jeweils um 19 Uhr; am Sonntag, 20. Januar, um 17 Uhr.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 7. Dezember, von 19 bis 21 Uhr und findet an den folgenden Montagen und Freitagen ebenfalls von 19 bis 21 Uhr (nicht jedoch am 24. und 31. Dezember) statt; an den Sonntagen können in der Zeit von 10 bis 12 Uhr Karten bestellt werden. Das Kartentelefon hat die Rufnummer 09523/1323. red