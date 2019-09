Ausgebremst und genötigt

Als ein BMW-Fahrer am Samstagnachmittag die A 73 in Fahrtrichtung Norden an der Ausfahrt Bamberg-Süd verließ, wurde er äußerst knapp von einem Audi überholt. Dessen Fahrer setzte sich vor den BMW und bremste unvermittelt stark ab, so dass dieser eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung wurden eingeleitet. Die Autobahnpolizei Bamberg bittet zu diesem Vorfall um Zeugenmeldungen unter der Telefonnummer 0951/9129-510. pol