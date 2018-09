A wie ausgebildet. Unter diesem Menüpunkt auf dem Blog frankenfeeling.de geht es um uns, um die Volontäre der Mediengruppe Oberfranken, zu der die Zeitungstitel Fränkischer Tag, Bayerische Rundschau, Coburger Tageblatt, Saale Zeitung sowie das Internetportal infranken.de gehören.

Doch was ist ein Volontär überhaupt? Volontäre sind Nachwuchs-Journalisten. Volontariat nennt sich unsere Ausbildung zum Redakteur. Zwei Jahre dauert diese Ausbildung. In dieser Zeit sind wir in den einzelnen Redaktionen eingesetzt und dürfen uns selbst sozusagen auch ausprobieren. Nämlich im Recherchieren und Verfassen von Beiträgen, Videos und vielem mehr.

Was wir im Volontariat ganz genau machen, was wir so alles lernen und wie unser Redaktionsalltag aussieht - das verraten wir unter dem Menüpunkt "ausgebildet" auf unserem Blog frankenfeeling.de.