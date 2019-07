Ausgebildet für die religiöse Erziehung von Kindern

70 Stunden zusätzlichen Unterricht, über zwei Schuljahre verteilt, nahmen sechs Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik in Höchstadt auf sich, um das "Religionspädagogische Ausbildungszertifikat" und die "Kirchliche Sendung" für religiöse Erziehung in Kindergarten, Hort, Heim und anderen Einrichtungen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit zu erhalten.

Neben dem regulären Unterricht in Theologie/Religionspädagogik machten sich die Studierenden unter anderem mit den Themen "Christ werden heute", "Multikulturalität und Multireligiosität" und "Schöpfung" vertraut.

Jetzt können die ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher bei einem Wortgottesdienst in der St. Hedwigskapelle aus der Hand von Dekan Kemmer und im Beisein der Leiterin der Fachakademie, Alexandra Mischner, die Urkunden in Empfang nehmen. Der Dekan sagte in seiner Predigt: "Um zu einem liebenden Menschen zu erziehen, müssen Pädagogen selbst Liebe erfahren. Sich von Gott geliebt zu wissen, stellt eine gute Voraussetzung dar, die Liebe zwischen Menschen zu fördern." Im März hatte Erzbischof Ludwig Schick zu einem Meinungsaustausch die Fachakademie und die Teilnehmer des religionspädagogischen Seminars besucht. red