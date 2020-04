Ausgangsbeschränkungen: 60 Verstöße in Main-Rhön geahndet

In allen unterfränkischen Regionen standen auch im Laufe des Sonntags Kontrollen zur Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen an. In zahlreichen Fällen habe man geVerfahren einleiten müssen, teilte die Polizei in ihrer Presseinfo mit. Die Gesamtzahl der Anzeigen beläuft sich im Bereich Mainfranken auf etwa 50 Fälle, im Bereich Main-Rhön auf rund 60 Fälle und am Bayerischen Untermain auf knapp 110 Fälle.

Im gesamten Dienstbereich fielen bei Verkehrskontrollen rund 40 Motorradfahrer auf, die das schöne Wetter für eine Spritztour nutzen wollten. Auch mehrere Autofahrer, die ohne triftigen Grund unterwegs waren, wurden kontrolliert. Alle Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Einen Hinweis ergänzt die Polizei: "Sport, Spazieren gehen und Bewegung an der frischen Luft sind gestattet. Das bedeutet nicht, dass es erlaubt ist, mit dem Auto oder dem Motorrad private Spritztouren zu unternehmen."

Je nach Art des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz oder die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung leitet die Polizei gegen die Betroffenen Bußgeld- oder Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat ein. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden die Vorgänge der jeweiligen örtlich zuständigen Verfolgungsbehörde (Kreisverwaltungsbehörde/Staatsanwaltschaft) zur weiteren Entscheidung vorgelegt.

Was die Höhe der Bußgelder bei Verstößen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten gegen die "Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung" betrifft, wird auf die Bekanntmachung der Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege verwiesen: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-173/ red