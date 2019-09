Hammelburg 03.09.2019

Ausgabe der Jahres-Abo-Karten

Am Mittwoch, 11. September, werden bei den Theater- und Konzertfreunden der Europa-Union in der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr im Europa-Haus am Viehmarkt in Hammelburg die Jahres-Abo-Karten für die Ver...