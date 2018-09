Bei den Theater- und Konzertfreunden der Europa-Union Hammelburg ist für Mittwoch, 12. September, die Ausgabe der Jahres-Abo-Karten für die verschiedenen Veranstaltungen im Theater der Stadt Schweinfurt in der Saison 2018/19 geplant. In der Zeit von 16.30 bis 18.30 Uhr können am Mittwoch im Europa-Haus am Viehmarkt die Karten abgeholt werden. Wer zu dem genannten Termin keine Zeit hat, kann sich bei Ingrid Scherpf unter Tel.: 09732/ 4161, melden. sek