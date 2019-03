Ausflugsziele der KEB

Die Katholische Erwachsenenbildung bietet Tagesfahrten zu interessanten Ausflugszielen an. Am Samstag, 18. Mai, geht es ins Fränkische Seenland. Bei einer "Reise durch die Epochen" tauchen die Teilnehmer der freien Reichsstadt Weißenburg in das Mittelalter ein. Am Samstag, 6. Juli, findet eine Tagesfahrt unter dem Thema "Grenzerlebnisse" statt, und es werden verschiedene "Erinnerungsorte" aufgesucht. Die Zwei-Tages-Fahrt geht in die nördlichste ausgewiesene Qualitätsweinregion Deutschlands. Das Saale-Unstrut-Gebiet ist nicht nur eine Weinregion, sondern auch reich an architektonischer Kultur. Termin ist der 21. und 22. September. Die Vier-Tages-Fahrt geht in diesem Jahr an den Rhein. Ziel ist der Mittelrhein zwischen Bingen und Koblenz. Sie findet vom 3. bis 6. August statt. Nähere Informationen und Anmeldung sind im Büro der KEB-Kronach, Telefonnummer 09261/61767, erhältlich. red