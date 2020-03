Kronach vor 16 Stunden

Ausflugsziel Opfer der Flammen

Die Einkehr "Zur Maut" an der Ködeltalsperre in Mauthaus gilt in den Sommermonaten als beliebtes Ausflugsziel. Eine Nacht genügt dem Feuer, um die Gaststube samt Biergarten in Schutt und Asche zu verwandeln.