Ausflugsfahrt der Pfarrgemeinde

Die Pfarreiengemeinschaft St. Georg Bad Brückenau-Maria Ehrenberg bietet in der Zeit vom 11. bis 13. Oktober eine Ausflugsfahrt in das Bistum Augsburg an. Die Fahrt führt über die romantische Straße nach Kloster Lechfeld. Auf dem Programm stehen auch eine Stadtführung in Augsburg sowie der Besuch des Sonntagsgottesdienstes in der Kirche St. Moritz mit anschließender Führung. Nähere Infos und Anmeldungen bei Arnold Brust in Volkers. sek