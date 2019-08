Die nächste Ausflugsfahrt des Malteser-Reiseteams am Mittwoch, 21. August, führt zur Fischzucht Seewiese in Gräfendorf. Nach dem Mittagessen findet eine Betriebsführung statt. Bei Kaffee und Kuchen kling der Nachmittag aus. Abfahrt ist um 12.05 Uhr am Parkplatz Kino und um 12.15 Uhr am Berliner Platz. Anmeldungen sind bis Freitag, 16. August, möglich bei Brunhild Karl, Tel.: 0971/3673 , oder bei Ingeborg Zimmermann, Tel.: 09732/ 1675. sek