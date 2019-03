Der Seniorenkreis St. Martin Forchheim unternimmt am Mittwoch, 27. März, einen Ausflug zur Autobahnkirche nach Geiselwind. Abfahrt ist um 10.45 Uhr am Autohaus Hartner, um 11 Uhr am Rathausplatz, um 11.05 Uhr am Netto. Zuerst geht es zum Karpfenessen ins Gasthaus Vasold in Willersdorf. Danach geht es weiter zur Besichtigung mit Führung und kurzer Andacht der privaten Autobahnkirche Strohofer bei Geiselwind. Anschließend warten Kaffee und Kuchen im Hotel Strohofer auf die Teilnehmer. Anmeldung sind noch möglich im Pfarrbüro St. Martin, Telefon 09191/2234. red