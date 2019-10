Eltingshausen 07.10.2019

Ausflug zum Volkersberg

Zu ihrem letzten Ausflug in diesem Jahr starten die Eltingshäuser Senioren am nächsten Dienstag, 15. Oktober. Das Ziel ist diesmal der Volkersberg. Abfahrt ist um 13 Uhr am Feuerwehrhaus Eltingshausen...