Ausflug zum Levi-Strauss-Museum

Der nächste Tagesausflug der Freunde des Bundes der Ruhestandsbeamten (BRH) findet am Donnerstag, 17. Oktober, statt und hat Buttenheim zum Ziel, dem Geburtsort von Levis Strauss, dem Erfinder der Jeans. Eine Einkehr ist geplant, danach geht es ins Levi-Strauss-Museum. Dort findet eine Audio-Führung statt. Auf der Rückfahrt ist noch eine Kaffeepause geplant. Anmeldungen bei GWK-Reisen, Tel: 0971/730 310. Abfahrt ist um 9.50 Uhr am Massaplatz, 10 Uhr am Berliner Platz, 10.03 Uhr am Burkardus Wohnpark und 10.05 Uhr am Wendelinus. Informationen bei Hans-Peter Kreutzberg, Tel.: 0971/ 785 13 66. sek