Ausflug zu den Wildbienen bei Prügel

Ehemalige Abbaugebiete wie die Sandgrube bei Prügel sind für Wildbienen wertvolle Lebensräume aus zweiter Hand. Diese müssen von Bewuchs frei gehalten werden. In Prügel geschieht dies durch eine Beweidung mit Ziegen.

Bei einem Rundgang mit Gerhard Hübner am Sonntag, 28. April, ab 14 Uhr können die Teilnehmer der Exkursion die Wildbienen bei ihren Aktivitäten beobachten und schauen, was da sonst noch kreucht und fleucht.

Dazu lädt die Umweltstation Weismain ein. Treffpunkt ist am Wertstoffhof an der Straße Altenkunstadt-Prügel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird gebeten, an festes Schuhwerk zu denken. red