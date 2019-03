Ausflug zu den Rummelsberger Anstalten

Ein Ausflug des Geselligen Nachmittags, Schulstraße 2b, führt am Donnerstag, 28. März, zu den Rummelsberger Anstalten. Los geht es um 10.30 Uhr. Im Besucherzentrum erfährt man Geschichtliches. Anschließend sind Kaffeetrinken und eine Kirchenführung vorgesehen. Gäste sind willkommen. Abfahrten sind bei der Firma Thoenissen, an der Mühlenbrücke, am Arnoldplatz, an der ehemaligen Post, an der Apotheke am Moos und am Freizeitzentrum möglich. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09568/5252 wird gebeten. red