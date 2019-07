Die katholische Pfarrgemeinde veranstaltet am Mittwoch, 7. August, eine Seniorenfahrt nach Ostheim vor der Rhön ins Orgelmuseums und zur Thüringer Hütte, wo eine Führung durch das Erdhaus stattfindet. Kaffeepause und Abendessen sind vorgesehen. Abfahrt ist um 11.50 Uhr an der Kirche Haard und um 12 Uhr am Heimatmuseum Nüdlingen. Anmeldung: im Pfarrbüro (Tel.: 0971/3489). sek