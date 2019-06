Der Seniorenkreis Aschach/Großenbrach unternimmt am Mittwoch, 26. Juni, eine Fahrt nach Mönchsondheim mit Besichtigung des Kirchenburgmuseums. Um 14.30 Uhr wird eine Kaffeepause in der Museumsschänke "Goldene Krone" eingelegt. Die Rückfahrt führt über Iphofen, Kitzingen, Schwarzach und Volkach nach Werneck, wo es Abendessen gibt. Abfahrt ist um 11.25 Uhr in der Ortsmitte Großenbrach und um 11.30 Uhr am Schlossparkplatz Aschach. Anmeldungen: Elisabeth Hein, Tel.: 09708/1523. sek