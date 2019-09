Ausflug nach Königsberg

Die Friedenskirchengemeinde und der Kirchenchor bieten am Sonntag, 29. September, einen Gemeindeausflug nach Königsberg an. Das romantische Fachwerkstädtchen, unweit von Haßfurt gelegen, wird auch die "Perle Unterfrankens" genannt. Gisela Wiedemuth wird die Reisegruppe begleiten. Der Kirchenchor wird den sonntäglichen Gottesdienst musikalisch mit ausgestalten, anschließend wird Pfarrer Hohlweg durch die Marienkirche führen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen findet eine Stadtführung statt. Vor der Heimfahrt stehen im "Handwerkerhof" noch Kaffee und Kuchen auf dem Plan. Busabfahrt ist um 8.07 Uhr an der Gaststätte "Schweizerhof", um 8.10 Uhr an der B 85/Gründla, und um 8.15 Uhr an der Bushaltestelle am Abzweig Petzmannsberg. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Infos und Anmeldung im Pfarramt, Telefon 09221/4202. red