Die Soldatenkameradschaft Stadtsteinach unternimmt am Samstag, 21. September, einen Tagesausflug nach Frauenwald und Erfurt. Es sind noch Plätze frei. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am alten Stadtsteinacher Feuerwehrhaus in der Knollenstraße. In Frauenwald wird das Bunkermuseum der ehemaligen DDR besucht. Anschließend geht es nach Erfurt. Anmeldungen sind beim SDK-Vorsitzenden Andre Dütsch unter der Telefonnummer 0160/4719032 möglich. kpw