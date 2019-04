Ausflug nach Eisenach

Der obligatorische Muttertags-/Vatertagsausflug des VdK-Ortsverbandes Zahlbach/Stangenroth findet am Mittwoch, 15. Mai, statt. Das Ziel ist die Wartburg. Dort lebte Martin Luther, der damals für vogelfrei erklärt war,

vom 4. Mai 1521 bis 1. März 1522 als Junker Jörg und übersetzte in nur zehn Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. Abfahrt ist um 10.30 Uhr am Hof des Busunternehmens in Zahlbach.Weitere Zustiegsmöglichkeiten sind am Marktplatz in Burkardroth um 10.35 Uhr, in Stangenroth an der Kirche um 10.40 Uhr und in Wollbach am Glöckle um 10.45 Uhr. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies bei Gebhard Schmitt (Tel.: 09734/493 90 83) tun. Es können auch Nichtmitglieder an der Fahrt teilnehmen. sek