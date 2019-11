"Ausflug" nach Äthiopien

"Ein gutes Gespräch ist besser als ein gutes Bett." Ganz gemäß dieses Sprichwortes aus Äthiopien lädt die Katholische Erwachsenenbildung Kulmbach sowie der Katholische Kulturkreis zu einem Abendvortrag über dieses ostafrikanische Land ein. Der Referent des Abends, der Kulmbacher Notar Benedikt Drempetic, wird die Teilnehmer mitnehmen auf die Reise durch dieses Land anhand der persönlichen Erfahrungen, die er in seiner Zeit als Rechtsreferendar der Deutschen Botschaft in Addis Abeba und bei seinen eigenen Erkundungen durch das Land gemacht hat. Der Vortrag findet statt am Dienstag, 26. November, um 19.45 im Pfarrzentrum St. Hedwig, Am Galgenberg 15. red