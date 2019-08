Ausflug ins Seenland

Zu einer Ausflugsfahrt ins Fränkische Seenland lädt der SPD-Ortsverein am Samstag, 7. September, ein. Abfahrt ist um 8 Uhr am Marktplatz in Ludwigschorgast. Nach Ankunft in Weißenburg folgte eine Besichtigung der historischen Altstadt. Am Nachmittag sind eine Schiffsrundfahrt auf dem Großen Brombachsee und der Besuch der Umweltstation am Rothsee geplant. Am Abend wird in Plech eingekehrt. Ankunft in Ludwigschorgast wird gegen 21 Uhr sein. Anmeldung bei Tobias Braunersreuther, Telefon 09227/6543. red