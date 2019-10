Ausflug in die Rhön

Für Sonntag, 13. Oktober, lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Thuisbrunn zum Gemeindeausflug in die Rhön ein. Auf dem Programm stehen der Kreuzberg mit Franziskaner-Ausstellung, das Rote Moor und die Gästehäuser Hohe Rhön (Mittagseinkehr). Abschluss ist dann am Hallerndorfer Kreuzberg mit Einkehr auf den Kellern. Bus-Abfahrten: 7.30 Uhr Hohenschwärz, 7.35 Uhr Thuisbrunn, 7.40 Uhr Haidhof, 8 Uhr Forchheim, Bayreuther Straße (Caritas-Seniorenheim). Anmeldungen über E-Mail an pfarrer.martinkuehn@web.de oder per Telefon 09191/7941433. red