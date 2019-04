Der Treffpunkt Aktive Bürger veranstaltet einen Ausflug in die Kirschblüte.

Treffpunkt am Freitag, 3. Mai, ist um 9.45 Uhr am E-Center-Parkplatz in der Bamberger Straße 51. Es folgt eine Fahrt nach Gräfenberg mit den eigenen Autos. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Am Ortseingang erwartet die Teilnehmer der Tourenbegleiter Rainer Hammerich. Auf dem Programm stehen um 10.30 Uhr eine Stadtführung mit Hans-Peter Reck, Mittagessen im Landgasthof Brehmer/Lindenbräu, ein Besuch im Ritter-Wirnt-Museum und Kaffeetrinken in Neusles. Die Rückkehr ist für 16.30 Uhr geplant. Aufgrund begrenzter Personenzahl wird um Anmeldung im Seniorenbüro in der Nürnberger Straße 15 oder unter Telefon 09191/66220 gebeten. red