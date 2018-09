Ausflug in die Fränkische Schweiz

Vor 400 Jahren brach der Dreißigjährige Krieg aus. Das nimmt der Förderkreis Stadtmuseum und Denkmalpflege Hammelburg zum Anlass, am Sonntag, 23. September, in das Fränkische Schweiz-Museum nach Tüchersfeld mit der Sonderausstellung "Söldner, Seuchen. Franken und Böhmen im Dreißigjährigen Krieg" zu fahren. Forchheim, die Stadt an der Regnitz, die im Mittelalter Schauplatz von Reichstagen war, wird am Nachmittag besichtigt. Der Ausklang ist im Kellerwald. Abfahrt ist um 8 Uhr am Bleichrasen in Hammelburg, die Rückkehr ist für 19 Uhr geplant. Zur Fahrt sind Gäste willkommen. Anmeldungen unter Tel.: 09732/902 430. sek