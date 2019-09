Der Siedlerverein in Knetzgau unternahm Bergtouren in den Ötztaler Alpen in Österreich. Christian Frank sowie Edgar Wegner und Jürgen Weißkopf nahmen teil, wie der Verein mitteilte. Die Bergwanderer kamen hoch hinaus; sie bezeichneten ihre Touren als "Ausflug in die Eiszeit". Mehrere Dreitausender standen auf dem Programm des Trios. red