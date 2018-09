Ausflug in den Steigerwald

Am Samstag, 15. September, findet der Vereinsausflug der Freiwilligen Feuerwehr Oberthulba statt, an dem auch Nichtmitglieder teilnehmen können. Es sind noch einigen Plätze im Bus frei. Ziele sind der Baumwipfelpfad in Ebrach, die Stadt Zeil sowie ein Besuch bei einer größeren Feuerwehr. Abfahrt ist um 9 Uhr

an der Haltestelle am Hellbach. Anmeldungen bis 9. September bei Thomas Eyrich (Tel.: 09736/750 784) oder feuerwehr-oberthulba@online.de. sek