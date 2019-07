SRS Seniorenfahrten Hammelburg unternimmt am Dienstag, 16. Juli, eine Busfahrt nach Neustadt a.d.Aisch mit Kaffeepause. Das Abendessen ist in Sulzheim geplant. Abfahrt ist um 11.30 Uhr in Thulba, Untererthal, Bahnschranken und in Hammelburg, ZOB Turnhouter Straße, Gymnasium und Berliner Straße. Informationen erteilt Anton Leiber unter Tel.: 09732/4165 von 9 bis 12 Uhr. sek