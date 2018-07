Ausflug endet mit Sachschaden

pol



Am Mittwochmorgen wollte eine 66-jährige Suzuki-Fahrerin an der Einmündung Heiligenfelder Allee/Riedgraben nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 74-Jährigen, die anlässlich ihres Geburtstages einen schönen Tag in der KissSalis Therme verbringen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.