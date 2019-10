Offensichtlich den Brückentag nutzend, zog es eine Familie aus Bad Brückenau vor, mit den beiden elf und zwölf Jahre alten Kindern einen Verwandtschaftsbesuch zu machen, anstatt diese am Freitag in die Schule zu schicken. Nach Rückkehr erwartet die Eltern nun eine entsprechende Anzeige, teilte die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Pressebericht mit. pol