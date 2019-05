Ausflug des THW

Der THW-Ortsverband Bad Kissingen unternimmt von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, einen Ausflug in den Schwarzwald. Am Anreisetag geht es nach Baden-Baden. Nach dem Abendessen bietet sich ein Spaziergang durch das schönste "Städtle" Deutschlands an. Am 2. Tag folgt eine Schwarzwaldrundfahrt mit Bootsfahrt. Geplant ist ferner eine Fahrt nach Freiburg und Endingen. Auf der Rückreise wird Halt in Heidelberg gemacht mit Zeit zur freien Verfügung. Abendessen gibt es in Stettbach, bevor die Ausflügler wieder in Bad Kissingen ankommen. sek