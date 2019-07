Ausflug des Gartenbauvereins

Der Obst- und Gartenbauverein Garitz unternimmt am Samstag, 14. September, eine Tagesfahrt nach Michelau in Oberfranken zum Besuch des Deutschen Korbmuseums. Danach wird zum Mittagessen eingekehrt. Im Anschluss geht es weiter mit einer Floßfahrt in Lichtenfels-Mainau. Die Abfahrt am Seeplatz in Garitz erfolgt um 9 Uhr. Es sind noch einige Plätze frei. Auch Nichtmitglieder sind bei der Fahrt willkommen, hieß es vom Obst- und Gartenbauverein. Nähere Auskunft und Anmeldung bis spätestens 26. August gibt es beim 1. Vorsitzenden Manuel O. Perez, Tel.: 0170/295 24 33 oder E-Mail: ManP68@t-online.de sek