Ausflug des Gartenbauvereins

Nach Mittelfranken führt der Jahresausflug des Gartenbauvereins Burkheim am Samstag, 29. Juni. Abfahrt ist um 7.45 Uhr am Dorfplatz. Bei einer Führung auf dem Kürbishof Schnell in Neppersreuth (Gemeinde Kammerstein) erfahren die Teilnehmer, warum Kürbiskerne so gesund sind. Nach dem Mittagessen steht eine Führung in der "Goldschläger- und Nadlerstadt" Schwabach auf dem Programm. Ein Abendessen in Hirschaid rundet den Ausflug ab. Die Rückkehr in Burkheim ist für 19.30 Uhr geplant. Es sind noch Plätze frei. Interessierte (auch Nichtmitglieder) melden sich bei der Vorsitzenden Walburga Kraus unter Telefon 09572/382145 an. red