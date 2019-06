Ausflug des Frauenkreises

Der Frauenkreis Thurnau fährt am Mittwoch, 3. Juli, nach Kleinlosnitz und Weißenstadt am See. Start ist um 9.30 Uhr an der alten Post (Busbahnhof), die Teilnehmer kommen gegen 10.15 Uhr in Kleinlosnitz an. Dort besuchen sie das Bauernhofmuseum (Mittagessen im Museumsgasthof). Danach geht es nach Weißenstadt, wo ein kurzer Spaziergang am See, Kaffeetrinken und eine Führung durch die St.-Jacobus-Kirche mit Andacht geplant ist. Um circa 17.45 Uhr ist die Rückfahrt nach Thurnau (Rückkunft etwa um 18.30 Uhr). Anmeldung (auch kurzfristig) bei Heidi Zettel, Telefon 09228/1774. red