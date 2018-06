Ausflug der Schützen zum Altmühlsee

red



Die Soldaten- und Schützenkameradschaft Schwabthal-Frauendorf und der CSU Ortsverband Lautergrund fahren am Samstag, 30. Juni, nach Gunzenhausen. Dort wird der Altmühlsee erkundet und das Hopfenmuseum (mit Bierprobe) in Spalt besucht. Auf der Heimfahrt wird noch zum Abendessen eingekehrt. Es sind noch Restplätze für Schnellentschlossene. Abfahrt ist um 7 Uhr in Schwabthal und um 7.10 Uhr an der Jet-Tankstelle in Bad Staffelstein. Anmeldungen bitte an Anna Maria Krappmann unter Telefon 09573/1312.