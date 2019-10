Ausflug der Krieger- und Soldatenkameradschaft

Den Tag der Deutschen Einheit nutzten die Verantwortlichen der KSK Friesen, um eine Fahrt in das Militärmuseum nach Stammheim zu organisieren. Die 50 Teilnehmer erhielten eine Führung im größten Privatmuseum für Militär- und Zeitgeschichte Deutschlands. Im Anschluss wurde eine Weinprobe in Fahr am Main durchgeführt. Vorsitzender Jan Kraus wies zum Abschluss auf das im nächsten Jahr stattfindende 150-jährige Jubiläum des Vereins hin und kündigte an, dass die bereits gewohnte Busfahrt am 3. Oktober 2020 ausfallen wird. Die im Zusammenhang mit dem Jubiläum stattfindenden Aktionen würden der Busfahrt jedoch in keiner Weise nachstehen. red